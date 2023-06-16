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Только 15% собираемого хлопка перерабатывает Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 12:09
Только 15% собираемого хлопка перерабатывает Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Закиржан Кузиев заявил о необходимости развития сферы переработки хлопка в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в стране собрали 360 тысяч тонн хлопка-сырья. При этом, лишь 15% хлопка подвергается переработке. Хлопковое волокно - это одного из самых важных звеньев всей текстильной промышленности - продаётся нами за рубеж в непереработанном виде. За прошлый год экспорт составил 30,2 тыс. тонн хлопкового волокна. Наши покупатели - это Молдова, Латвия, Турция, Узбекистан и Китай. К слову, последние три страны являются крупными поставщиками в Казахстан ниток, различных тканей, домашнего текстиля и одежды. Не исключено, что часть этой импортной одежды произведена из нашего хлопка», - сказал Закиржан Кузиев на правчасе в Сенате.

Из оставшихся 15% сырья, которое перерабатывается на отечественных предприятиях, выпускают хлопок и хлопчатобумажные ткани.

«Одна тонна хлопка волокна сегодня стоит 285 тысяч тенге, а стоимость переработанной из этой же тонны суровой ткани или комплектов постельного белья стоит уже 2,9 млн тенге, то есть добавочная стоимость более 300%. В то же время 85% хлопка-волокна из Казахстана уходит за рубеж по бросовым ценам. В итоге удельный вес текстильной и швейной промышленности в общем ВВП республики составляет не многим более 0,01%. Для сравнения: в Германии и США доля этой отрасли достигает 9%, в Турции и Китае – 12%, а в Индии – свыше 16%», - заключил депутат.


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