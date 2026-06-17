Токаеву доложили о передаче в конкурентную среду активов на 3,4 трлн тенге

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства о ходе реализации Указа «О мерах по либерализации экономики».

Марат Омаров доложил Президенту, что во исполнение данного Указа продолжается системная работа по сокращению квазигосударственного сектора и развитию конкуренции.



При непосредственном участии Национального офиса по приватизации утвержден План оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности на 2026-2030 годы.

Совокупный доход активов, передаваемых в конкурентную среду, составляет 3,4 трлн тенге.

Отдельное внимание было уделено результатам реформы системы государственных закупок.



Принимаемые меры позволили снизить долю закупок из одного источника с 39% до 24%. Благодаря этому объем конкурентных закупок увеличился до 6,2 – 8,1 трлн тенге в рамках общих бюджетов.



Марат Омаров проинформировал о мерах по устранению барьеров, препятствующих входу субъектов бизнеса на товарные рынки, исключению непродуктивных посредников на ключевых рынках, а также о выработке новых подходов к регулированию цифровой экономики.



Также он рассказал о работе над шестым пакетом законодательных поправок в сфере защиты и развития конкуренции.



Законопроект предусматривает реализацию семи системных направлений, ориентированных на повышение эффективности конкурентной политики, усиление контроля на монополизированных рынках, совершенствование антимонопольного регулирования и дальнейшее сокращение государственного участия в экономике.



По итогам встречи Президент дал председателю Агентства ряд поручений.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по либерализации экономики». Указ разработан в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.