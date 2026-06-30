Президент Казахстана взял на контроль реализацию мегапроекта «Долина ЦОДов»

Президент отметил, что сегодня цифровые банки и финтех-компании создали комфортные для потребителей и бизнеса лайфстайл-экосистемы, обеспечив бесшовные переходы между финансами, торговлей и государственными сервисами.



В результате за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в восемь раз, достигнув впечатляющих 3,7 триллиона тенге — это практически 15% от общего объема розничной торговли.



— Данный показатель свидетельствует о высоком доверии граждан к цифровой среде и изменениях в потребительском поведении. Чтобы не сдерживать набранные темпы, государству необходимо обеспечивать опережающее развитие инфраструктуры, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важным шагом в этом направлении, по его словам, стал запуск мощных суперкомпьютеров, способных перевести теоретические концепции искусственного интеллекта в плоскость прикладных решений для государственного управления, экономики и национальной безопасности.



— Однако искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространство для вычислений. Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта «Долина ЦОДов», призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых BigTech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания Правительства. Буду держать на контроле ее исполнение, — заявил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге.



