Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Японии

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии.

— Разделяя Вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме.