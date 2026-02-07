15:53, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Японии
Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии.
— Разделяя Вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме.