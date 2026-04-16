    20:26, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в Конвенции о правовой помощи

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года».

    Тексты Законов публикуются в печати.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
