Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в Конвенции о правовой помощи
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года».
