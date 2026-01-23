РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    17:33, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Токаев руководствуется не личными интересами, а думает о будущих поколениях казахстанцев – эксперт из Кыргызстана

    За политическими реформами в Казахстане внимательно следят эксперты ближнего и дальнего зарубежья, отметил политолог из Кыргызстана Шерадил Бактыгулов в эфире Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

    Шерадил Бактыгулов. Фото из личного архива
    Фото: Kazinform

    Как отметил эксперт, инициативы Касым-Жомарта Токаева следует рассматривать в более широком контексте, не ограничиваясь рамками текущих преобразований. Они ориентированы на долгосрочное развитие страны и не стремятся к сиюминутному эффекту.

    – Для нас это действительно пример того, когда опытный умудренный политик во главу угла ставит не свой личный интерес, а интересы будущих поколений казахстанцев. И в этом смысле примерно с такой же философией были проведены реформы в Сингапуре и ОАЭ. Это более близкая нам история. А если мы посмотрим более дальнюю историю, примерно так же размышляли отцы-основатели, например, Соединенных Штатов Америки, – сказал Шерадил Бактыгулов.

    Как отмечает эксперт, основные решения общественного развития в стране принимаются с учетом мнения граждан – через референдумы. Этот подход напрямую снижает риски политических кризисов и дестабилизации общественно-политической ситуации.

    – Что касается строительства атомной электростанции или такой серьезной реформы, которая является конституционной реформой, здесь, безусловно, нужно согласие не просто политических элит, то есть группы лиц, которые оказались по разным причинам у источников распределения власти. Необходим консенсус уже в масштабах всей страны. И это является залогом бескризисного развития, – подытожил эксперт.

    Новостной выпуск телеканала Jibek Joly можно посмотреть по ссылке. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Конституция Кыргызстан Реформы Токаева Политика
    Айгерим Дуйсембай
    Айгерим Дуйсембай
    Автор
