Токаев руководствуется не личными интересами, а думает о будущих поколениях казахстанцев – эксперт из Кыргызстана

Как отметил эксперт, инициативы Касым-Жомарта Токаева следует рассматривать в более широком контексте, не ограничиваясь рамками текущих преобразований. Они ориентированы на долгосрочное развитие страны и не стремятся к сиюминутному эффекту.

– Для нас это действительно пример того, когда опытный умудренный политик во главу угла ставит не свой личный интерес, а интересы будущих поколений казахстанцев. И в этом смысле примерно с такой же философией были проведены реформы в Сингапуре и ОАЭ. Это более близкая нам история. А если мы посмотрим более дальнюю историю, примерно так же размышляли отцы-основатели, например, Соединенных Штатов Америки, – сказал Шерадил Бактыгулов.

Как отмечает эксперт, основные решения общественного развития в стране принимаются с учетом мнения граждан – через референдумы. Этот подход напрямую снижает риски политических кризисов и дестабилизации общественно-политической ситуации.

– Что касается строительства атомной электростанции или такой серьезной реформы, которая является конституционной реформой, здесь, безусловно, нужно согласие не просто политических элит, то есть группы лиц, которые оказались по разным причинам у источников распределения власти. Необходим консенсус уже в масштабах всей страны. И это является залогом бескризисного развития, – подытожил эксперт.

