Токаев разъяснил суть документа о семи основах дружбы Казахстана и России

— Что касается перспектив сотрудничества наших стран, то хотел бы особо отметить важное значение принятого сегодня Совместного заявления «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России». Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания, — отметил Президент.

По его словам, в нем сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских взаимоотношений Казахстана и России.

— В том, что сотрудничество наших стран вышло на такой беспрецедентно качественный уровень — это огромная заслуга Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, Вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене.

— Наши государства по-сути составляют основу огромного евразийского пространства, мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное — самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Одновременно это и святая обязанность всех руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих. Потому что дружбе и сотрудничестве наших государств альтернативы не существует, — заключил он.

