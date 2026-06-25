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    Токаев призвал СМИ не популяризировать культ роскоши и «легких денег»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против популяризации в СМИ и социальных сетях показного образа жизни, роскоши и культа «легких денег», подчеркнув их негативное влияние на молодежь, передает Kazinform.

    Токаев поздравил работников СМИ
    Фото: Акорда

    Выступая на церемонии награждения работников средств массовой информации, Глава государства отметил, что подобный контент способен искажать жизненные ориентиры подрастающего поколения.

    По словам Президента, молодые люди должны видеть в медиапространстве примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не демонстративного расточительства и праздности.

    — Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво и объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также подчеркнул важность сохранения национальных ценностей и укрепления в обществе цивилизованных этических норм, основанных на традициях казахстанского народа.

    Президент отметил, что страна, обладающая высокой культурой, пользуется признанием и авторитетом на международной арене.

    По его мнению, уважение к старшим, забота о младших, сострадание и взаимопомощь являются качествами, которые необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что журналистское сообщество должно активно участвовать в продвижении ценностей, способствующих повышению качества нации и развитию общества.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент СМИ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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