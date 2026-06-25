Токаев призвал СМИ не популяризировать культ роскоши и «легких денег»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против популяризации в СМИ и социальных сетях показного образа жизни, роскоши и культа «легких денег», подчеркнув их негативное влияние на молодежь, передает Kazinform.

Выступая на церемонии награждения работников средств массовой информации, Глава государства отметил, что подобный контент способен искажать жизненные ориентиры подрастающего поколения.

По словам Президента, молодые люди должны видеть в медиапространстве примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не демонстративного расточительства и праздности.

— Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво и объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения национальных ценностей и укрепления в обществе цивилизованных этических норм, основанных на традициях казахстанского народа.

Президент отметил, что страна, обладающая высокой культурой, пользуется признанием и авторитетом на международной арене.

По его мнению, уважение к старшим, забота о младших, сострадание и взаимопомощь являются качествами, которые необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что журналистское сообщество должно активно участвовать в продвижении ценностей, способствующих повышению качества нации и развитию общества.