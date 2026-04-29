Токаев пригласил Лукашенко в Астану на заседание ВЕЭС

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Главы государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

Президенты обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Данные мероприятия состоятся в Астане в конце мая.

Напомним, 14 апреля текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова. В ходе встречи стало известно, что объем товарооборота между Казахстаном и Беларусью увеличился на 30%.

