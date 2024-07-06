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    14:49, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию

    Токаев на неформальном саммите ОТГ в Шуше
    Фото: Акорда

    Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, – сказал лидер нашей страны.

    Напомним, в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего  с рабочим визитом в Азербайджан.

    По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Организация тюркских государств Тюркский мир Касым-Жомарт Токаев Азербайджан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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