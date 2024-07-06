Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, – сказал лидер нашей страны.

Напомним, в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.