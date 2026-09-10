Токаев поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира

— Выход на первую строчку рейтинга WТА — это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, — говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.

Напомним, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Елена Рыбакина установила новый исторический рекорд — она стала первой представительницей Казахстана, которой удалось возглавить мировой рейтинг в одиночном разряде.

Первое место в рейтинге WTA стало очередным значимым достижением в карьере Елены. На сегодняшний день в ее активе 13 титулов WTA в одиночном разряде. Рыбакина является двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2022 году она завоевала свой первый титул этой категории, став победительницей Уимблдона. В 2026 году казахстанская теннисистка выиграла Australian Open.