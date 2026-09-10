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    Токаев поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров, передает Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: ФТК

     — Выход на первую строчку рейтинга WТА — это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, — говорится в поздравлении.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.

    Напомним, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Елена Рыбакина установила новый исторический рекорд — она стала первой представительницей Казахстана, которой удалось возглавить мировой рейтинг в одиночном разряде. 

    Первое место в рейтинге WTA стало очередным значимым достижением в карьере Елены. На сегодняшний день в ее активе 13 титулов WTA в одиночном разряде. Рыбакина является двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2022 году она завоевала свой первый титул этой категории, став победительницей Уимблдона. В 2026 году казахстанская теннисистка выиграла Australian Open.

    Касым-Жомарт Токаев Спорт Президент Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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