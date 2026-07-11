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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с национальным праздником

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Монголии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с национальным праздником
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.

    В телеграмме Глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством Президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.

    Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу — процветания и благополучия.

    Ранее сообщалось, Глава нашего государства поздравил американского лидера с 250-летием независимости США.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Монголия
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор