Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Монголии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.

В телеграмме Глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством Президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.

Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу — процветания и благополучия.

Ранее сообщалось, Глава нашего государства поздравил американского лидера с 250-летием независимости США.