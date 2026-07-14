Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

Президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство французского народа и его приверженность принципам свободы и равенства.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Францией.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества между двумя странами и личный вклад Эмманюэля Макрона в расширение казахско-французских связей.

Президент пожелал лидеру Франции успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу страны – процветания и благополучия.