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    Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

    Президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство французского народа и его приверженность принципам свободы и равенства.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Францией.

    Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества между двумя странами и личный вклад Эмманюэля Макрона в расширение казахско-французских связей.

    Президент пожелал лидеру Франции успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу страны – процветания и благополучия.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Праздник Президент Казахстана Франция Поздравления Макрон Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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