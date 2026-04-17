    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:18, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Токаев поздравил художественного руководителя «Яллы» Фарруха Закирова с юбилеем

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления художественному руководителю ансамбля «Ялла» Фарруху Закирову, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: turkic.world

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил народного артиста Узбекистана и Казахстана Фарруха Закирова с 80-летием.

    – Благодаря природному таланту, неиссякаемой жизненной энергии и редкому трудолюбию Вы заслужили искренние симпатии миллионов поклонников Вашего творчества по всему миру. Ваше искусство на протяжении многих лет объединяет людей разных поколений и народов. В Казахстане Вас ценят за неповторимый голос и знаменитые песни в исполнении легендарного ансамбля «Ялла», ставшего культурным феноменом целой эпохи, – говорится в телеграмме.

    За большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства, а также укрепление дружеских отношений между народами Касым-Жомарт Токаев наградил Фарруха Закирова орденом «Достық» ІІ степени.

    Касым-Жомарт Токаев Культура Казахстан Узбекистан
    Гульжан Тасмаганбетова
