Токаев поздравил художественного руководителя «Яллы» Фарруха Закирова с юбилеем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил народного артиста Узбекистана и Казахстана Фарруха Закирова с 80-летием.

– Благодаря природному таланту, неиссякаемой жизненной энергии и редкому трудолюбию Вы заслужили искренние симпатии миллионов поклонников Вашего творчества по всему миру. Ваше искусство на протяжении многих лет объединяет людей разных поколений и народов. В Казахстане Вас ценят за неповторимый голос и знаменитые песни в исполнении легендарного ансамбля «Ялла», ставшего культурным феноменом целой эпохи, – говорится в телеграмме.