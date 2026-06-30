Токаев подвел итоги развития строительства, АПК и фармацевтики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане достигнуты рекордные показатели в жилищном строительстве, агропромышленном комплексе и фармацевтической отрасли, однако стране предстоит решить еще ряд сложных задач. Об этом Президент сказал, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в стране были приняты новые Строительный и Водный кодексы, которые имеют стратегическое значение для регулирования соответствующих отраслей.

Президент отметил, что в прошлом году в Казахстане было введено в эксплуатацию более 20 млн квадратных метров жилья, что стало самым высоким показателем в истории страны.

— Самое главное заключается в том, что тысячи семей обрели собственные дома и квартиры, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что в текущем году планируется завершить 12 крупных проектов по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой. Благодаря их реализации доступ к чистой воде получат более полумиллиона сельских жителей.

Отдельно Президент остановился на мерах поддержки агропромышленного комплекса. По его словам, в прошлом году на льготное финансирование АПК было привлечено один трлн тенге кредитных ресурсов, а фермеры впервые получили доступ к долгосрочным займам под 5% годовых.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, это позволило модернизировать сельское хозяйство: объем валовой продукции АПК достиг почти 10 трлн тенге, а экспорт вырос в 1,3 раза — до 7 млрд долларов, что стало лучшим результатом за последнее десятилетие.

Президент также подчеркнул положительную динамику в высокотехнологичных отраслях и отечественной фармацевтике.

По его словам, по оценке Всемирной организации здравоохранения Казахстан стал первой страной СНГ по уровню доверия к фармацевтической индустрии. Объем рынка лекарственных средств превысил один трлн тенге, а объем иностранных инвестиций в отрасль за последние три года увеличился более чем в три раза.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя.

— Однако мы не можем довольствоваться этими результатами. Перед нами стоят сложные задачи, и мы обязательно должны достичь поставленных целей, — заявил Президент.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью государства остается повышение благосостояния граждан, обеспечение их безопасности и улучшение качества жизни.