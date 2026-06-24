Токаев подписал закон о цифровизации, защите данных и беспилотном транспорте. Что это изменит?

Президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Как это отразится на казахстанцах, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Подписанный документ направлен на дальнейшее развитие цифровизации, повышение безопасности дорожного движения, совершенствование подготовки водителей, а также усиление кибербезопасности и защиты персональных данных.

Законом вносятся изменения и дополнения в ряд кодексов и законов Республики Казахстан.

Так, одним из ключевых направлений документа стало законодательное регулирование беспилотного транспорта и воздушной мобильности. В частности, вводятся понятия «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», а также определяются подходы к созданию необходимой инфраструктуры и порядку их применения;

Поправки также предусматривают меры по повышению эффективности управления дорожной инфраструктурой, обеспечению прозрачности планирования и финансирования дорожных работ, а также внедрению цифровых технологий в автодорожной отрасли;

Для повышения безопасности дорожного движения предусмотрена интеграция медицинских данных граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами, в цифровые базы данных органов внутренних дел без раскрытия диагноза. Кроме того, камеры фиксации нарушений правил дорожного движения планируется устанавливать на автомобили скорой помощи и автобусы.

Также документом вводится государственный контроль за деятельностью организаций по подготовке водителей. Для работы автошкол будет предусмотрен разрешительный порядок, а также сформирован специальный реестр для мониторинга учебного процесса через информационную систему.

Кибербезопасность критически важных объектов

Отдельный блок поправок посвящен вопросам кибербезопасности и защиты персональных данных. Расширяются полномочия органов национальной безопасности по контролю за соблюдением требований кибербезопасности на критически важных объектах цифровизации.

Трудовое законодательство дополняется нормами, предусматривающими ознакомление работников с требованиями кибербезопасности и осуществление внутреннего контроля за их соблюдением.

Также вводятся новые понятия, включая идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных. Предусматриваются создание реестра лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, а также реестра нарушений безопасности персональных данных.

Кроме того, законом внедряется Национальная система видеомониторинга для обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений. Документ также предусматривает создание Государственной благотворительной цифровой платформы и реестра благотворительных организаций, а также меры по усилению миграционной безопасности и защите цифровых систем государственной границы.

Ранее сообщалось, что подписан закон, согласно которому ученым Казахстана расширят права и предоставят 56-дневный отпуск. Подробнее в материале.