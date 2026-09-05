Токаев подписал указ о полномочиях Вице-Президента Казахстана

Глава государства подписал Указ «О полномочиях Вице-Президента Республики Казахстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

О полномочиях Вице-Президента Республики Казахстан

5 сентября 2026 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Конституции Республики Казахстан и Конституционным законом «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вице-Президент Республики Казахстан:

1) обеспечивает разработку и представляет Президенту Республики Казахстан инициативы стратегического характера в области внутренней и внешней политики государства;

2) по поручению Президента Республики Казахстан представляет его при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами, а также политическими партиями, общественными объединениями и международными организациями;

3) по поручению Президента Республики Казахстан участвует в международных мероприятиях;

4) возглавляет Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий;

5) курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;

6) обеспечивает деятельность: Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая; Совета по молодежной политике;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан.

2. В целях реализации определенных настоящим Указом полномочий Вице-Президент Республики Казахстан вправе:

1) издавать распоряжения;

2) давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;

3) присутствовать на заседаниях Курултая Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Қазақстан Халық Кеңесі, консультативно-совещательных органов при Президенте Республики Казахстан;

4) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;

5) создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов Президента Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных Президентом Республики Казахстан.

3. Установить, что организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Вице-Президента Республики Казахстан осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

5. Правительству Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Управлению делами Президента Республики Казахстан в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 5 сентября 2026 года

№ 1452

Напомним, Ерлан Карин избран Вице-президентом Казахстана.