Токаев: Новая Конституция откроет принципиально новый этап развития Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», заявил, что вступающая в силу с 1 июля новая Конституция станет основой для дальнейших реформ и откроет принципиально новый этап развития Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что Основной закон уже дал старт масштабной перезагрузке государственных и общественных институтов.

— Новая Конституция уже дала старт масштабной перезагрузке всех государственных и общественных институтов. Таких серьезных преобразований в 35-летней истории нашей страны, и тем более раньше, никогда не было. Речь идет о развитии Казахстана в сторону прогресса, технологичности на основе качественной науки. Стране нужны патриотичные молодые люди, обладающие знаниями и волей, стремлением служить Родине — Республике Казахстан, — сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, реализация даже самых продуманных государственных планов невозможна без общественного единства, консолидации, взаимной толерантности и солидарности.