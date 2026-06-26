Токаев: Новая Конституция откроет принципиально новый этап развития Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», заявил, что вступающая в силу с 1 июля новая Конституция станет основой для дальнейших реформ и откроет принципиально новый этап развития Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства напомнил, что Основной закон уже дал старт масштабной перезагрузке государственных и общественных институтов.
— Новая Конституция уже дала старт масштабной перезагрузке всех государственных и общественных институтов. Таких серьезных преобразований в 35-летней истории нашей страны, и тем более раньше, никогда не было. Речь идет о развитии Казахстана в сторону прогресса, технологичности на основе качественной науки. Стране нужны патриотичные молодые люди, обладающие знаниями и волей, стремлением служить Родине — Республике Казахстан, — сказал Президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, реализация даже самых продуманных государственных планов невозможна без общественного единства, консолидации, взаимной толерантности и солидарности.
— В этом и заключается фундаментальное значение Основного закона. Конституция — это прочная, незыблемая платформа для объединения всех здравых и созидательных сил, настоящих патриотов вокруг общенациональных планов и целей стратегического курса нашей страны, другими словами, курса реформ. Наша Новая Конституция — это нравственный и правовой компас, жизненный путеводитель, который будет ориентировать всех нас, но прежде всего молодое поколение, на достижение стабильности в обществе и достойной жизни граждан на основе уважения к закону и интересам всей страны, — заявил Глава государства.