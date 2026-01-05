РУ
    09:51, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства назвал встречи Назарбаева и Путина неофициальными

    В интервью газете «Turkistan»  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о регулярных встречах Первого президента Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, а также о распространяемых вокруг них слухах, включая обсуждения возможного транзита власти, передает агентство Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства заявил, что подобные встречи стали частными и носят неофициальный характер. Об этом Касым-Жомарту Токаеву сказал российский президент еще во время недавней встречи в Санкт-Петербурге. Тогда Владимир Путин сообщил, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе.

    — Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина. Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему, — отметил Глава государства.

    Президент также прокомментировал обсуждения роли Назарбаева во внутренней политике.

    — Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, Первого президента нашей страны, — подчеркнул он. 

    Отвечая на вопрос о возможном транзите власти, президент заявил, что говорить об этом преждевременно.

    — Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы, — заключил Президент.

    Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

     

