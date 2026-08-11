Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Колумбии

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Абелардо де ла Эсприэлье и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Колумбии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

Напомним, в Колумбии объявлен режим национального бедствия после того, как 10 августа на западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось не только в Колумбии, но и в различных районах Венесуэлы, Эквадора и Панамы.

Число погибших в результате землетрясения достигло 132, еще более 700 человек получили ранения.





