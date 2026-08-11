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    Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Колумбии

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Абелардо де ла Эсприэлье и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Колумбии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

    Напомним, в Колумбии объявлен режим национального бедствия после того, как 10 августа на западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось не только в Колумбии, но и в различных районах Венесуэлы, Эквадора и Панамы.

    Число погибших в результате землетрясения достигло 132, еще более 700 человек получили ранения.



    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Президент Казахстана Землетрясение
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор