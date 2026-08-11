Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 132

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего накануне в Колумбии, достигло 132, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Ассоциация столиц Колумбии (Asocapitales) опубликовала заявление о текущей ситуации после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в стране.

Согласно заявлению, число погибших в результате землетрясения достигло 132, еще более 700 человек получили ранения.

По данным национальных СМИ, в городах Перейра, Кали, Кибдо, Манисалес и Армения, где зафиксированы наибольшие человеческие жертвы и материальный ущерб, объявлен «красный уровень тревоги». В этих городах в целях безопасности введен комендантский час.

Поисково-спасательные работы продолжаются без перерыва. Наибольшее число погибших зафиксировано в Перейре, где погибли 60 человек.

По данным СМИ, заявления о пропаже поступили в отношении 188 человек. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться.

В третьем по величине городе страны Кали в результате землетрясения обрушились некоторые дороги, а 10 больниц оказались не в состоянии продолжать работу. В регион для оказания помощи были направлены поисково-спасательные команды из столицы Боготы и Медельина.

В Кибдо и Манисалесе землетрясение привело к перебоям в работе систем водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций и транспорта.

Мэр Кали Алехандро Эдер заявил журналистам, что комендантский час был введен в целях обеспечения безопасности и предотвращения случаев мародерства. По его словам, решение также призвано обеспечить более безопасную и оперативную работу экстренных и спасательных служб.

Напомним, в Колумбии объявлен режим национального бедствия после того, как 10 августа на западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось не только в Колумбии, но и в различных районах Венесуэлы, Эквадора и Панамы.