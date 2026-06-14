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    Токаев поздравил Трампа с днем рождения

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту США Дональду Трампу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю дня рождения. В своем послании Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

    Президент подчеркнул готовность Казахстана к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира, взаимопонимания и устойчивого развития.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности на благо американского народа.

    Ранее Президент Казахстана принял спецпосланника Президента США по Южной и Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана США Дональд Трамп
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор