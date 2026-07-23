Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Египта

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.

Глава нашего государства пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем.