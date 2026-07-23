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    Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Египта

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара
    Фото: Акорда

    В своей телеграмме Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.

    Глава нашего государства пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Египет
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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