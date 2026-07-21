KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Президент Казахстана поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поздравил Короля Бельгии с Национальным днем
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии. В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

    Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества. Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.

    Напомним, недавний визит Президента Касым‑Жомарта Токаева в Брюссель стал важным маркером новой геоэкономической реальности, в которой Казахстан закрепил свой стратегический статус в европейской политике и экономике. Глава государства выступил не только как лидер Казахстана, но как один из архитекторов нового формата диалога ЕС с Центральной Азией. Подробности — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Акорда Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев Бельгия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор