Президент Казахстана поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем

Глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии. В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества. Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.

Напомним, недавний визит Президента Касым‑Жомарта Токаева в Брюссель стал важным маркером новой геоэкономической реальности, в которой Казахстан закрепил свой стратегический статус в европейской политике и экономике. Глава государства выступил не только как лидер Казахстана, но как один из архитекторов нового формата диалога ЕС с Центральной Азией. Подробности — в материале аналитического обозревателя Kazinform.