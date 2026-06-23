Глава государства: Казахстан готов вывести сотрудничество с ЕС на новый уровень

Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин прокомментировал опубликованную в Euronews статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой Президент подчеркнул стратегическое значение внешнеполитического курса страны и его связь с внутренними реформами, передает агентство Kazinform.

— Есть политики, которые реагируют на события. Есть государственные деятели, которые пытаются заглянуть за горизонт. Статья Президента Касым-Жомарта Токаева в Euronews именно об этом. Сегодня многие по-прежнему смотрят на Казахстан через призму сырья, транзита и географии. Но статья Президента значительно глубже. Казахстан последовательно укрепляет свою роль ответственного и предсказуемого партнера на международной арене. В эпоху, когда рушатся привычные альянсы, множатся конфликты, а экономика всё чаще становится продолжением политики, доверие превращается в один из самых дефицитных ресурсов XXI века, — отметил мажилисмен.

Именно поэтому, по мнению К. Авершина, речь идет не только о нефти, уране, критически важных минералах или Среднем коридоре. Речь идет о способности государства выполнять взятые обязательства, сохранять стратегическую устойчивость и оставаться надежным партнёром независимо от внешней конъюнктуры.

Фото: parlam.kz

— Особенно важным считаю то, что Президент связывает внешнюю политику с внутренними реформами. Сильные международные позиции невозможны без сильных институтов внутри страны. Именно поэтому модернизация политической системы, укрепление роли Парламента, повышение подотчетности государства и развитие человеческого капитала становятся не просто внутренней повесткой, а частью национальной конкурентоспособности. На наших глазах Казахстан постепенно переходит из категории государств, адаптирующихся к мировой повестке, в категорию государств, способных эту повестку формировать. Это гораздо более амбициозная задача. Именно поэтому официальный визит Президента в Брюссель имеет значение далеко за пределами двусторонних отношений Казахстана и Европейского союза. Речь идет о месте Казахстана в архитектуре будущего мира, — пишет К. Авершин.

И если говорить совсем просто, то. по словам депутата, сегодня главный экспортный продукт успешных государств — это доверие.

— И Казахстан шаг за шагом укрепляет его своим курсом, своими реформами и своей ответственностью перед партнёрами и собственными гражданами, — заключил он.

Ранее сообщалось, партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня важно, как никогда, пишет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для Euronews, обозначая три ключевые стратегические цели для формирования следующего этапа стратегического партнерства.