Токаев: ИИ должен быть внедрен во все ключевые отрасли экономики

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходимо внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально повысить качество государственного управления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на совместном заседании палат Парламента, Глава государства отметил, что одной из ключевых задач остается построение полностью цифрового государства.

— Еще одна заслуга депутатов Парламента восьмого созыва заключается в том, что вы стали настоящими цифровыми первопроходцами. Ни в нашей стране, ни в мире не было готовых «рецептов» и шаблонов по законодательному регулированию искусственного интеллекта. Поэтому я высоко оцениваю ваш вклад в создание гибкой правовой системы, заложившей надежный базис нашего развития на десятилетия вперед, — сказал Президент.

Глава государства отметил, что в новой Конституции закреплено основополагающее условие построения Цифрового Казахстана — право граждан на защиту персональных данных в киберпространстве.

— Наша страна стала одной из первых в глобальном масштабе, приняв революционный по своему значению Цифровой кодекс и профильный Закон «Об искусственном интеллекте». Это позволило сформировать современную инфраструктурную базу для системного перехода к полностью цифровому государству, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии в индексе готовности правительств к искусственному интеллекту. Вместе с тем он подчеркнул, что это лишь начало масштабной работы.

— Ключевые ориентиры масштабной работы заданы в общенациональной стратегии Digital Qazaqstan, которая была утверждена мною в начале июня. Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально улучшить качество государственного управления, — заявил Глава государства.

Президент также напомнил, что в январе были подписаны новые законы в сфере банковской деятельности, впервые закрепившие в правовом поле цифровые финансовые активы и создавшие прозрачные условия для их обращения.

Кроме того, по поручению Главы государства создан Центр регуляторного интеллекта, который займется глубокой ревизией и модернизацией правовой базы. По словам Президента, это позволит существенно облегчить ведение бизнеса, а развитию благоприятной предпринимательской среды также будет способствовать совершенствование платформы eGov Business по принципу «одного окна».

В новом учебном году начнет работу первый специализированный университет искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.