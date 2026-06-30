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    Первый в Центральной Азии ИИ-университет начнет работу в новом учебном году

    В новом учебном году начнет работу первый специализированный университет искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ-университет
    Коллаж: Kazinform/ фото сгенерировано с помощью ИИ

    По словам Президента, Казахстан формирует цифровой суверенитет страны и укрепляет позиции в качестве высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути.

    При этом Глава государства подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры невозможно без подготовки квалифицированных кадров.

    — Самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов — это выброшенные на улицу огромные финансовые средства. Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент сообщил, что на базе Alem.ai уже открылись две инновационные школы нового поколения.

    Кроме того, в новом учебном году начнет работу первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.

    Глава государства отметил, что цифровая трансформация охватывает все уровни государственного управления.

    По его словам, уже десятки тысяч государственных служащих — от руководителей центральных государственных органов до сельских акимов — стали участниками профильных образовательных программ.

    Президент подчеркнул необходимость изменения подходов к государственному управлению.

    — Мы должны коренным образом перестроить саму логику и философию государственного управления, совершить решительный переход от традиционной бюрократии к высокоэффективной сервисной парадигме «Государство как платформа» (GovTech), — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, конечной целью является построение современного цифрового государства, способного эффективно защищать национальные интересы и предоставлять качественные государственные услуги гражданам.

    О том, каких специалистов будет готовить первый университет ИИ в Казахстане, можно прочитать здесь.

    Касым-Жомарт Токаев Вузы Совместное заседание палат Парламента 2026 Президент Казахстана Образование Искусственный интеллект ИИ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор