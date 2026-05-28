Токаев и Путин посадили дуб на Аллее вечной дружбы Казахстана и России
На Аллее вечной дружбы Казахстана и России президенты посадили дуб, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Посадка дуба стала знаком взаимного уважения, крепкой дружбы и многогранного сотрудничества между двумя государствами.
Напомним, в Астане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева находится Президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам переговоров Главы государств подписали ряд соглашений.