РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токаев и Путин поговорили по телефону

    Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин переговорили по телефону
    Фото: Акорда

    Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений. 

    В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей.

    Вместе с тем Глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию Президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта.

    В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам двух стран благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Владимир Путин Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают