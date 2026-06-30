Токаев: Главная стратегическая цель — воспитать образованную прогрессивную молодежь

В Казахстане сформирована многоуровневая адресная система социальной поддержки, а одним из ключевых приоритетов государства остается воспитание образованной и конкурентоспособной молодежи, заявил Глава государства, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Президента, социальная помощь в стране предоставляется адресно и должна быть направлена тем, кто действительно в ней нуждается.

— Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей «Цифровой карты семьи», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул роль Парламента в принятии социально значимых законодательных решений.

По его словам, благодаря настойчивости депутатов был решен многолетний вопрос социальной защиты работников вредных производств.

— Они теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что широкую общественную поддержку получили законодательные инициативы по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и распространенности лудомании, а также по противодействию наркопреступности и кибермошенничеству.

Президент подчеркнул, что главным стратегическим приоритетом государства остается развитие молодого поколения.

— Наша главная стратегическая цель — воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы, — заявил Глава государства.

Ранее Президент сообщил, что Казахстан лидирует по продолжительности жизни граждан в регионе.