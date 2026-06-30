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    Токаев: Главная стратегическая цель — воспитать образованную прогрессивную молодежь

    В Казахстане сформирована многоуровневая адресная система социальной поддержки, а одним из ключевых приоритетов государства остается воспитание образованной и конкурентоспособной молодежи, заявил Глава государства, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    молодежь
    Фото: акимат Шымкента

    По словам Президента, социальная помощь в стране предоставляется адресно и должна быть направлена тем, кто действительно в ней нуждается.

    — Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей «Цифровой карты семьи», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также подчеркнул роль Парламента в принятии социально значимых законодательных решений.

    По его словам, благодаря настойчивости депутатов был решен многолетний вопрос социальной защиты работников вредных производств.

    — Они теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что широкую общественную поддержку получили законодательные инициативы по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и распространенности лудомании, а также по противодействию наркопреступности и кибермошенничеству.

    Президент подчеркнул, что главным стратегическим приоритетом государства остается развитие молодого поколения.

    — Наша главная стратегическая цель — воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы, — заявил Глава государства.

    Ранее Президент сообщил, что Казахстан лидирует по продолжительности жизни граждан в регионе.

    Касым-Жомарт Токаев Совместное заседание палат Парламента 2026 Президент Казахстана Молодежь
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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