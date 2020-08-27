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Тохтар Болысов о Послании Президента: Ждем, что будут озвучены новые инициативы по самореализации молодежи

27 Августа 2020 12:30
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Тохтар Болысов о Послании Президента: Ждем, что будут озвучены новые инициативы по самореализации молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов прокомментировал, какие вопросы могут быть озвучены в Послании Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам известно, что Послание будет посвящено в первую очередь социальным и экономическим вопросам. Конечно, в связи с тем, что во всем мире бушует пандемия, хотелось бы услышать вопросы в части выхода из кризиса, поддержки малого и среднего бизнеса, мер поддержки населения. Так как данная проблема существует не только в нашей стране, но и во всем мире. Благо, что ситуация в части здравоохранения выравнивается, наблюдаются положительные тенденции», - сказал Тохтар Болысов корреспонденту агентства.

Еще одним важным вопросом, который беспокоит сегодняшнее население, по словам Тохтара Болысова, является сфера образования.

«Мы в надежде, что Президент выскажется на эту тему и поставит все точки над i. Население хочет услышать, что даже если сегодня не самое лучшее время, однако, все вопросы под контролем, и, возможно, будут какие-то изменения. Поэтому образование в Казахстане не остановится, а молодые люди смогут получать качественное образование и реализовать свой потенциал», - считает исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана.

Он также отметил социальные проблемы казахстанской молодежи во время пандемии коронавируса.

«Сейчас большой вопрос стоит в части рабочих мест в связи с тем, что какая-то часть населения работает дистанционно, кто-то, к сожалению, лишился работы. Возник вопрос трудоустройства. Мы ждем, что будут озвучены новые инициативы по самореализации молодежи для дальнейшего трудоустройства», - подчеркнул Тохтар Болысов.

Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится с Посланием к народу Казахстана 1 сентября.


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#Президент Казахстана   #НПО   #Общество   #Молодежь  
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Акбота Кузекбай

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