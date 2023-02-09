Точечной застройке будем максимально препятствовать – аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением Байконурского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. По большинству объектов, по которым есть проблемные вопросы, мы находим сегодня решения с застройщиками. Под государственные нужды будем изымать эти участки, а там, где еще не начато строительство, предполагаются социальные объекты», – сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы.

Ранее в ходе встречи с населением Байконурского района столицы жителями была поднята проблема благоустройства набережной реки Есиль.

«По бюджету на благоустройство - в целом в этом году на озеленение, тротуары, парковые зоны бюджет значительно будет увеличен в каждом районе. В том числе Байконурском. По набережной, действительно, есть поручение Главы государства, планируется не только тот участок, о котором вы сказали, а в целом набережную значительно благоустроить», - заверил Женис Касымбек.