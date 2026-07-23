«Тобол» ушел от поражения в гостевом матче с «Паневежисом» в Лиге конференций

Казахстанский клуб уступал по ходу встречи, не реализовал пенальти, однако сумел спастись незадолго до финального свистка, передает Informsports.kz.

Костанайский «Тобол» провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сыграв на выезде с литовским «Паневежисом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет перед самым перерывом. На 45-й минуте после подачи с углового защитник Сейдина Кейта первым оказался на мяче в штрафной площади гостей и отправил его в сетку ворот.

Во втором тайме казахстанская команда значительно прибавила в атаке и получила отличную возможность восстановить равновесие. Главный арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку после фола на Исламе Чеснокове, однако Асхат Тагыберген не сумел реализовать пенальти, проиграв дуэль голкиперу литовского клуба.

Несмотря на неудачу, «Тобол» продолжил давление и все же добился своего. На 84-й минуте после розыгрыша стандартного положения защитник Неманья Цавнич выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч в ворота, установив окончательный результат — 1:1.

Ответная встреча между командами состоится 30 июля в Костанае. Именно по ее итогам определится обладатель путевки в следующий этап квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» в большинстве проиграл кипрской «Омонии» в Лиге Чемпионов.