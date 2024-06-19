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    22:02, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    «Тобол» сыграет первый матч в Лиге Европы с «Ружомбероком»

    «Тобол» сыграет первый матч в Лиге Европы с «Ружомбероком»
    Фото: ФК «Тобол»

    Определился соперник обладателя Кубка Казахстана костанайского «Тобола» в первом раунде Лиги Европы. Им стал обладатель Кубка Словакии «Ружомберок», передает агентство Kazinform.

    Первый матч «Тобол» проведет 11 июля в гостях, ответная встреча состоится 18 июля в Костанае.

    - Соперник очень серьёзный, регулярно представляющий свою страну в еврокубках. Перед нашим коллективом стоит задача пробиться в следующий раунд турнира. Поэтому игроки совместно с тренерско-административным штабом «Тобола» постараются достичь поставленной цели невзирая на статус противника. Уверен, наши футболисты осознают важность данного соревнования и приложат максимум усилий, чтобы задержаться в еврокубках как можно дольше, - подчеркнул совладелец ФК «Тобол» Алимжан Калдияров.

    Добавим, ранее стало известно что чемпион страны «Ордабасы» за выход во второй раунд Лиги чемпионов УЕФА сыграет с молдавским «Петрокубом».

    Теги:
    Спорт Футбол Лига Европы Словакия Костанай
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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