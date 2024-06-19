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    19:51, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    «Ордабасы» в Лиге чемпионов УЕФА сразится с клубом из Молдовы

    «Ордабасы» в Лиге чемпионов УЕФА сразится с клубом из Молдовы
    Фото: Южный Казахстан

    В первом раунде самого престижного клубного соревнования Европы по футболу чемпион страны шымкентский «Ордабасы» померится силами с молдавским «Петрокуб», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Первый матч состоится 9 или 10 июля в Казахстане, повторный поединок пройдёт через неделю в Молдове.

    Отметим, что победитель пары «Ордабасы» - «Петрокуб» гарантирует себе участие как минимум в третьем раунде Лиги Европы и третьем раунде Лиги конференций. Проигравший в этой паре клуб перейдет во второй раунд Лиги конференций.

    Добавим, что коллектив из Молдовы также как и «Ордабасы» является дебютантом Лиги Чемпионов УЕФА.

    Ранее в интервью нашему изданию новый руководитель коллектива из Шымкента Асхат Сейсембек рассказал о целях и задачах «Ордабасы» в текущем сезоне.

    Теги:
    Спорт Футбол Молдова Шымкент УЕФА
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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