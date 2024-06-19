«Ордабасы» в Лиге чемпионов УЕФА сразится с клубом из Молдовы

В первом раунде самого престижного клубного соревнования Европы по футболу чемпион страны шымкентский «Ордабасы» померится силами с молдавским «Петрокуб», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Первый матч состоится 9 или 10 июля в Казахстане, повторный поединок пройдёт через неделю в Молдове.

Отметим, что победитель пары «Ордабасы» - «Петрокуб» гарантирует себе участие как минимум в третьем раунде Лиги Европы и третьем раунде Лиги конференций. Проигравший в этой паре клуб перейдет во второй раунд Лиги конференций.

Добавим, что коллектив из Молдовы также как и «Ордабасы» является дебютантом Лиги Чемпионов УЕФА.

Ранее в интервью нашему изданию новый руководитель коллектива из Шымкента Асхат Сейсембек рассказал о целях и задачах «Ордабасы» в текущем сезоне.