Новый руководитель «Ордабасы» рассказал о задачах на сезон

Назначение на должность президента действующего чемпиона страны по футболу «Ордабасы» Асхата Сейсембека вызвало широкий резонанс в среде болельщиков шымкентского коллектива. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с Асхатом Сейсембеком.

— Асхат Рашидович, поздравляю с назначением вас на должность руководителя ФК «Ордабасы»!

— Спасибо! Официально приступлю к новым обязанностям с 3 июня. Поступило интересное предложение, рассмотрев его, принял решение внести свой вклад в развитие ФК «Ордабасы». Перед клубом стоят амбициозные задачи. «Ордабасы» в этом сезоне предстоит выступать в самом престижном клубном соревновании планеты — Лиге чемпионов УЕФА. Будем совместно с тренерским штабом и игроками стараться развиваться и стремиться радовать болельщиков.

— В спорте подтвердить звание сильнейшего и сохранить чемпионский трон всегда сложнее. Вы верите, что «Ордабасы» способен во второй раз подряд стать чемпионом страны?

— В прошлом году «Ордабасы» смог в конкурентной борьбе впервые в своей истории взять чемпионство. Отстоять титул — одна из главных целей на сезон.

— Как оцениваете уровень легионеров? Оправдывают ли они себя в полной мере на старте чемпионата?

— Команда находится в лидирующей группе, показывает хорошую игру и имеет все шансы подтвердить звание лучшего клуба страны. Конечно, с легионеров всегда спрос особый, они должны быть на голову выше местных игроков. По ходу чемпионата вместе с тренерским штабом будем персонально обсуждать каждого игрока с зарубежным паспортом и по итогам анализа их игры делать выводы.

— Аким Шымкента представляя Вас коллективу, отметил, что цель — успешно выступить в Лиге чемпионов УЕФА и пробиться в групповую стадию еврокубков. По силам будет выполнить поставленные задачи?

— Казахстанские клубы уже выступали в групповых стадиях еврокубков, мы также приложим для этого все силы. Моей задачей как руководителя будет создать в команде здоровую атмосферу, дружелюбный микроклимат. Акимат Шымкента создал клубу все сопутствующие условия. Без высоких задач мы не сможем правильно развиваться и достигать высоких показателей. Да, это будет сделать непросто, однако мы приложим для этого все усилия.

— По ходу чемпионата представители таких клубов, как «Кайрат», «Тобол» и «Астана» нелицеприятно высказались о работе судей. В ситуацию даже пришлось вмешаться президенту КФФ, который призвал сами клубы не предлагать арбитрам взятки. Хотелось бы услышать на этот счет Ваши комментарии?