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    22:19, 28 Май 2024 | GMT +6

    Новый руководитель «Ордабасы» рассказал о задачах на сезон

    «Ордабасы», Асхат Сейсембек
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Назначение на должность президента действующего чемпиона страны по футболу «Ордабасы» Асхата Сейсембека вызвало широкий резонанс в среде болельщиков шымкентского коллектива. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с Асхатом Сейсембеком.

    — Асхат Рашидович, поздравляю с назначением вас на должность руководителя ФК «Ордабасы»!

    — Спасибо! Официально приступлю к новым обязанностям с 3 июня. Поступило интересное предложение, рассмотрев его, принял решение внести свой вклад в развитие ФК «Ордабасы». Перед клубом стоят амбициозные задачи. «Ордабасы» в этом сезоне предстоит выступать в самом престижном клубном соревновании планеты — Лиге чемпионов УЕФА. Будем совместно с тренерским штабом и игроками стараться развиваться и стремиться радовать болельщиков.

    — В спорте подтвердить звание сильнейшего и сохранить чемпионский трон всегда сложнее. Вы верите, что «Ордабасы» способен во второй раз подряд стать чемпионом страны?

    — В прошлом году «Ордабасы» смог в конкурентной борьбе впервые в своей истории взять чемпионство. Отстоять титул — одна из главных целей на сезон.

    — Как оцениваете уровень легионеров? Оправдывают ли они себя в полной мере на старте чемпионата?

    — Команда находится в лидирующей группе, показывает хорошую игру и имеет все шансы подтвердить звание лучшего клуба страны. Конечно, с легионеров всегда спрос особый, они должны быть на голову выше местных игроков. По ходу чемпионата вместе с тренерским штабом будем персонально обсуждать каждого игрока с зарубежным паспортом и по итогам анализа их игры делать выводы.

    — Аким Шымкента представляя Вас коллективу, отметил, что цель — успешно выступить в Лиге чемпионов УЕФА и пробиться в групповую стадию еврокубков. По силам будет выполнить поставленные задачи?

    — Казахстанские клубы уже выступали в групповых стадиях еврокубков, мы также приложим для этого все силы. Моей задачей как руководителя будет создать в команде здоровую атмосферу, дружелюбный микроклимат. Акимат Шымкента создал клубу все сопутствующие условия. Без высоких задач мы не сможем правильно развиваться и достигать высоких показателей. Да, это будет сделать непросто, однако мы приложим для этого все усилия.

    — По ходу чемпионата представители таких клубов, как «Кайрат», «Тобол» и «Астана» нелицеприятно высказались о работе судей. В ситуацию даже пришлось вмешаться президенту КФФ, который призвал сами клубы не предлагать арбитрам взятки. Хотелось бы услышать на этот счет Ваши комментарии?

    — Безусловно, футбол — это страсть, это эмоции и, к сожалению, в нашем виде спорта могут быть ошибки со стороны судей. Оценивать их работу должен судейский департамент. Мои личные принципы, никогда не комментировать работу судейского корпуса.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Шымкент
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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