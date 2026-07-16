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    Тление органических отходов ликвидируют в Павлодарской области

    Возгорание произошло на открытой территории в 4 километрах от села в Щербактинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тление органических отходов ликвидируют в Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Вызов на пульт оператора «101» поступил 15 июля в 16:23. Сообщалось, что на открытой территории происходит тление органических отходов. По словам жителей села Шарбакты, едкий запах горящего навоза доносится до населенного пункта.

    Тление органических отходов ликвидируют в Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    — На место оперативно выехали подразделения ДЧС, пост «Ауыл құтқарушылары» и местные исполнительные органы, задействовано 7 человек и 4 единицы техники, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Отмечается, что тление навоза ликвидируют на площади около 700 квадратных метров.

    Ранее на сельской свалке в ЗКО были найдены медицинские отходы. 

    ДЧС Регионы Казахстана Местные органы власти Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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