Тление органических отходов ликвидируют в Павлодарской области

Возгорание произошло на открытой территории в 4 километрах от села в Щербактинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вызов на пульт оператора «101» поступил 15 июля в 16:23. Сообщалось, что на открытой территории происходит тление органических отходов. По словам жителей села Шарбакты, едкий запах горящего навоза доносится до населенного пункта.

Фото: ДЧС Павлодарской области

— На место оперативно выехали подразделения ДЧС, пост «Ауыл құтқарушылары» и местные исполнительные органы, задействовано 7 человек и 4 единицы техники, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Отмечается, что тление навоза ликвидируют на площади около 700 квадратных метров.

Ранее на сельской свалке в ЗКО были найдены медицинские отходы.