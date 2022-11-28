Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев назначены членами Высшей аудиторской палаты

28 Ноября 2022, 08:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства Каскин Тлеген Тулегенович и Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначены членами Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК.

Каскин Тлеген Тулегенович родился 12.02.1972 года в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация):

Курганская академия сельского хозяйства (1994); Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2000). Экономист, менеджер государственной службы, доктор PhD экономики.

Трудовой стаж:

Старший, ведущий специалист Соколовского филиала КАБ «Игілік-банк» (1994-1995);

Председатель Комитета по экономике Соколовского района (1995-1997);

Председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Кызылжарского района (1997-1998);

Слушатель академии (1998-2000);

Главный инспектор аппарата акима Северо-Казахстанской области (2000-2001);

Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Северо-Казахстанской области (2001-2003);

Начальник Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области (09.2003-07.2004);

Аким Аккайынского района Северо-Казахстанской области (07.2004-04.2006);

Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (04.2006-11.2008);

Заместитель акима Северо-Казахстанской области (11.2008-03.2010);

Начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Северо-Казахстанской области (03.2010-07.2013);

Начальник департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы города Астаны - председатель Дисциплинарного совета по городу Астана Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (07.2013-2014);

Заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана - председатель Дисциплинарного совета (2014-2015);

Руководитель Департамента - председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по г. Астана (01.2016-10.2016);

Руководитель Департамента - председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана (21.10.2016-07.2018);

Председатель Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области (с 07.2018).

Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (28.11.2022).

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Тенгебаев Ардак Мырзабаевич родился 22 января 1971 года в селе Амангельды, Тургайской области.

Образование, специальность (квалификация): Казахская государственная академия управления (1993), Университет «Кайнар» (2002).

Трудовой стаж:

Трудовую деятельность начал в 1993 году специалистом Тургайского филиала АК «Казагропромбанка».

С января 1994 года по март 1996 года - старший экономист, экономист Амангельдинского районного филиала АК «Казагропромбанка».

С апреля 1996 года по сентябрь 1996 года – главный инженер-программист отдела информатики Торгайского областного филиала «Казагромпромбанка».

С сентября 1996 года по февраль 1997 года - управляющий Амангельдинского районного филиала «Казагропромбанка».

С апреля 1997 года по февраль 2003 года - налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник управления, начальник отдела Налогового комитета по городу Алматы.

С февраля 2003 года по октябрь 2004 года - служба в органах финансовой полиции.

С ноября 2004 года по август 2005 года - начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий», г. Алматы.

С сентября 2005 года по июль 2007 года - председатель Налогового комитета по городу Семипалатинску.

С августа 2007 года по апрель 2009 года – председатель Налогового комитета по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики.

С мая 2009 года по апрель 2010 года - начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С апреля 2010 года по октябрь 2012 года - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С ноября 2012 года – по декабрь 2016 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С декабря 2016 года по октябрь 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С октября 2018 года по февраль 2019 года – советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

Указом Президента от 5 февраля 2018 года назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Указом Президента от 28.11.2022 назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.