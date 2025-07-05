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    07:29, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Титулованный боксер из сборной Казахстана объявил о завершении карьеры

    Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков объявил о завершении карьеры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Ермахан Жакпеков
    Фото: instagram

    - Жизнь проверяет нас по-разному. Завершаю свою боксёрскую карьеру. Травма заставила остановиться. Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом. Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг.

    Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо тем, кто был рядом — в победах и в поражениях. Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой. Это не конец — это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга», — написал Е. Жакпеков в своем Instagram.

    Казахстанец является бронзовым призером чемпионата Азии 2024 года, серебряным призером «Кубка Елорда» в 2023 году, двукратным чемпионом Казахстана. Его достижения в молодежке - серебряный призер молодежного чемпионата мира-2018 в Будапеште (Венгрия).

    Как сообщалось, этап Кубка мира по боксу проходит в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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