Титулованный боксер из сборной Казахстана объявил о завершении карьеры
Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков объявил о завершении карьеры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
- Жизнь проверяет нас по-разному. Завершаю свою боксёрскую карьеру. Травма заставила остановиться. Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом. Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг.
Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо тем, кто был рядом — в победах и в поражениях. Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой. Это не конец — это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга», — написал Е. Жакпеков в своем Instagram.
Казахстанец является бронзовым призером чемпионата Азии 2024 года, серебряным призером «Кубка Елорда» в 2023 году, двукратным чемпионом Казахстана. Его достижения в молодежке - серебряный призер молодежного чемпионата мира-2018 в Будапеште (Венгрия).
Как сообщалось, этап Кубка мира по боксу проходит в Астане.