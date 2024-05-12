Тысячи сторонников Палестины собрались в центре Амстердама

В субботу на площади Дам в центре нидерландского города Амстердам прошла очередная демонстрация в защиту палестинцев, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

После стычек с полицией в нескольких университетах Нидерландов, в столице страны прошла новая демонстрация. Тысячи человек собрались на площади Дам, чтобы почтить День Накбы.

Данная дата отмечается палестинцами 15 мая, но сторонники Палестины уже собрались на центральной площади.

Для палестинцев День Накбы — память о вытеснении, происходившем до и после провозглашения независимости Израиля.

Сегодняшняя демонстрация прошла мирно и закончилась в 17:30 часов местного времени.

Ранее на этой неделе в кампусах Университета Амстердама произошли стычки пропалестинских студентов с местной полицией. Сообщалось о нескольких задержанных сторонников.