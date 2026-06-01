Тысячи детей собрал праздник «Бақытты балалық үшін» в Шымкенте

В Шымкенте широко отметили Международный день защиты детей, организовав праздничное мероприятие «Бақытты балалық үшін», которое собрало тысячи детей и их родителей, передает Kazinform.

Как сообщает акимат Шымкента, праздник, прошедший в Центральном парке, стал яркой площадкой для творчества, искусства и семейного отдыха. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители общественности, воспитанники Центра поддержки детей и жители города.

Фото: акимат Шымкента

Более 1500 юных артистов представили творческие номера. Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, включающую фотовыставки, выставки рисунков, торжественное шествие духового оркестра и концерт оркестра домбристов.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

Особое внимание было уделено популяризации национальных ценностей и развитию творческих навыков детей.

Фото: акимат Шымкента

В рамках тематической площадки «Национальное искусство — наследие поколений» для гостей организовали мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

Фото: акимат Шымкента

Участники познакомились с изготовлением изделий из дерева и кожи, гончарным мастерством, созданием кукол и художественных поделок, а также национальными настольными играми.

Фото: акимат Шымкента

Отмечается, мероприятие стало настоящим праздником детства, подарив детям яркие эмоции, вдохновение и возможность проявить свои таланты.

Фото: акимат Шымкента