Тысячи дачников в Уральске остались без света из-за сильного ветра

Как сообщили из ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания», на электролинии упали ветки деревьев и вызвали короткое замыкание. В связи с этим остались без электричества 780 дач в селе Асан, 809 — в районе областной больницы, 1 179 — в микрорайонах № 6 и Конаева, всего 2 768 потребителей, а также дачи на территории села Мичурино.

— В настоящее время аварийными бригадами ведется работа по обрезке ветвей вдоль воздушных линий и их очистке. Проводятся восстановительные мероприятия для того, чтобы подать электричество абонентам в кратчайшие сроки, — сообщили в ведомстве.

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с жаркой погодой значительно вырос объем потребления воды. Вследствие этого увеличилась нагрузка на систему водоснабжения. Это может привести к временному понижению напора воды на верхних этажах многоэтажных домов в отдельных районах города. Учреждение предложило временно отказаться от потребления питьевой воды без необходимости. В частности, предложено не использовать воду в дневное время для полива садов и огородов, газонов и зеленых насаждений, мытья автомашин на территории частных домов, наполнения бассейнов и емкостей, а также для других целей.

В Уральске и сегодня был жаркий день, температура приближалась к 40 градусам.

Ранее сообщалось, что к тушению лесного пожара в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области был привлечен вертолет «Казавиалесоохраны».