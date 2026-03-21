Тысячи алматинцев вышли праздновать Наурыз

С самого утра здесь развернулась насыщенная программа: с 11:00 проходят концерты с участием известных казахстанских артистов и коллективов, театрализованные постановки, выставки и интерактивные активности.

Площадь наполнена музыкой, смехом и живым общением — алматинцы приходят семьями, с детьми, чтобы почувствовать атмосферу праздника и весеннего обновления.

Особое внимание гостей привлекают шесть тематических юрт, каждая из которых раскрывает уникальный аспект культуры и современности.

В юрте «Ұлы дала әуені» представлены музыкальные инструменты великих деятелей, в «Сақ мұрасы» — реконструкции сакской эпохи, а в «Дәстүр коды» — работы мастеров этно-дизайна.

Современные технологии также стали частью праздника. Гостей привлекает сцена нового формата с движущимися элементами, робо-юрта и зона DIGITAL 360, где с помощью LED-экранов и звуковых эффектов воссозданы природные пейзажи Алматы и горные ландшафты.

Праздничная атмосфера ощущается и за пределами площади. Улицы наполнены весенним настроением, яркими инсталляциями. Пешеходная улица Панфилова в эти дни стала одной из самых оживленных площадок Наурыза. Здесь проходят различные активности, а у тематических инсталляций постоянно собираются желающие сфотографироваться.

Особое внимание привлекают масштабные выставки под открытым небом. Свои лучшие работы представляют художники и фотографы, запечатлевшие живописные пейзажи, портреты и жанровые сцены. Участники выставки через искусство рассказывают о национальных традициях, кочевой культуре и богатом наследии страны.

Одна из участниц выставки — алматинка Елена Те, которая уже много лет посвящает свои работы родному городу.

— Я люблю Алматы за его особую атмосферу, душевность и доброту людей. Всегда пишу о том, что меня вдохновляет. Для творческого человека это особенно важно, — говорит художница.

Она отметила, что с радостью приняла приглашение участвовать в выставке.

— Это один из моих любимых праздников — символ весны и пробуждения природы, — добавила она.

На улице Панфилова также открылась галерея под открытым небом «Чудеса Великой степи», где представлены 100 работ 31 фотографа. На снимках — самые яркие достопримечательности Казахстана, традиции, культура и уникальная природа страны.

Гостей также привлекают современные интерактивные пространства. Напротив Театра оперы и балета имени Абая установлен LED-туннель «Almaty AI – Болашаққа саяхат», позволяющий увидеть Алматы глазами искусственного интеллекта. Работают и четыре точки народного караоке под открытым небом, где каждый желающий может проявить свой талант.

Особый интерес у гостей вызывает и шоу роботов: они приветствуют посетителей, а роботизированные собаки выполняют различные трюки, вызывая восторг у детей.

С каждым часом людей в центре города становится все больше. Многие приходят в национальной одежде, гуляют семьями, участвуют в праздничных активностях и наслаждаются атмосферой Наурыза.

Для удобства посетителей на улице установлены LED-экраны, где демонстрируется программа праздничных дней Наурыза и обеспечивается навигация по основным локациям города.

Праздник продолжается, наполняя город теплом, музыкой и весенним настроением.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия в честь Наурыза в Алматы продлятся до 23 марта. О том, какие события ожидают жителей и гостей города, можно узнать по ссылке.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.