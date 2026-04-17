Тысяча жителей Косшы вышли на эко-акцию «Таза Қазақстан»

Мероприятие объединило около тысячи человек: представителей партии «Amanat», депутатов городского маслихата, предпринимателей, волонтеров и активную молодежь. Формат плоггинга позволил участникам совместить физическую активность с реальным вкладом в благоустройство — во время забега команды очищали городские территории от мусора.

Фото: акимат города Косшы

Официальный старт акции дал заместитель акима области Досулан Айтбаев, отметив важность формирования новой экологической ответственности.

— Уважаемые жители и гости нашего молодого города, активная молодежь! Сегодня мы объединились в рамках масштабной экологической акции «Жаңа қала — Таза қала». В ней принимают участие не только горожане, но и активисты со всех уголков нашей области. Поддержка таких начинаний — это благородное дело, которому Глава государства придает особое значение, — подчеркнул заместитель акима.

Для максимального охвата территорий участников разделили на девять групп, за каждой из которых закрепили конкретные участки улиц и парковых зон. Такая системность позволила оперативно преобразить общественные пространства. Сами горожане отмечают, что подобные инициативы задают устойчивый тренд на сопричастность к жизни города.

— Для меня это возможность показать пример другим. Мы живем в молодом и прекрасном городе, и наша задача — сохранить его таким. Когда видишь, как сотни людей выходят на улицы ради чистоты, это вдохновляет, — поделилась одна из активисток Олеся Манжура.

С начала реализации проекта «Таза Қазақстан» в Косшы проведена комплексная работа: приведены в порядок историко-культурные объекты, очищены берега водоемов, высажены тысячи саженцев и благоустроены детские площадки.

Сегодняшний экоплоггинг стал логическим продолжением этой стратегии, подтверждая, что в свой юбилейный год Косшы формирует устойчивую культуру бережного отношения к окружающей среде.