Тимур Сулейменов прокомментировал предложение выплачивать пенсии из Нацфонда
Глава Национального банка Казахстана считает, что действующая пенсионная система в стране нуждается в реформировании, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Та пенсионная система, которая у нас есть, она пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда и социальной защиты, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании. Потому что текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшей, то есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
Он отметил, что необходимость реформирования понимают и в Министерстве труда и социальной защиты, эксперты из финансового сектора и в самом Едином накопительном пенсионном фонде. Поэтому все структуры будут взаимодействовать в решении этого вопроса.
Также председатель Нацбанка прокомментировал предложение осуществлять выплаты пенсионерам из Национального фонда, по аналогии программа «Нацфонд — детям».
— Здесь я был бы осторожен все-таки. Мне кажется Национальный фонд — это фонд благосостояния. Он рассчитан, в первую очередь, на создание подушки, демпфера для шоков, а этих шоков становится, к сожалению, все больше и больше. И нам нужно четко понимать, что его основное предназначение сберегательное и стабилизационное. Второе его назначение — это стерилизация нефтяных денег, то есть с тем, чтобы наша экономика, наша платежная система валютная система не страдала от этого неконтролируемого потока нефтедолларов в нашу систему. От этого будут страдать все остальные сектора. Так называемое ресурсное проклятье или голландская болезнь. Поэтому чем меньше денег мы запускаем из этой кубышки обратно в систему, тем лучше она справляется со своей второй функцией, — поделился Тимур Сулейменов.