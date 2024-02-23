Тимур Сулейменов прокомментировал предложение выплачивать пенсии из Нацфонда

Глава Национального банка Казахстана считает, что действующая пенсионная система в стране нуждается в реформировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Та пенсионная система, которая у нас есть, она пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда и социальной защиты, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании. Потому что текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшей, то есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Он отметил, что необходимость реформирования понимают и в Министерстве труда и социальной защиты, эксперты из финансового сектора и в самом Едином накопительном пенсионном фонде. Поэтому все структуры будут взаимодействовать в решении этого вопроса.

Также председатель Нацбанка прокомментировал предложение осуществлять выплаты пенсионерам из Национального фонда, по аналогии программа «Нацфонд — детям».