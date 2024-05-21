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    14:14, 21 Май 2024 | GMT +6

    Тимур Сулейменов призвал банки создать благоприятные условия для бизнеса

    Сүлейменов
    Фото: Ұлттық банк баспасөз қызметінен

    В Алматы проходит форум на тему «Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов» в честь 25-летия Ассоциации финансистов Казахстана. Председатель Национального Банка РК Тимур Сулейменов рассказал о роли финансового сектора в обеспечении экономического развития страны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Сейчас перед нами стоят новые задачи. Главой государства поставлена амбициозная цель: обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора как минимум на 20%. Достижение цели позволит обеспечить экономическое развитие страны и создать благоприятную бизнес среду. Для этого финсектор должен эффективно выполнять свою основную роль по перераспределению капитала. Важно продолжить тренд по цифровизации банковских услуг, внедрять инновационные технологии в сфере кредитования. Мы ожидаем, что банки сконцентрируются на основной деятельности и активно поддержат бизнес, предоставив гибкие условия для заемщиков. Важным является становление фондового рынка в качестве эффективного канала перераспределения финансовых ресурсов, развитие небанковского сектора и альтернативных источников финансирования экономики. Необходимые меры содействия развитию будут оказаны сектору финтеха и молодых стартап проектов. Государством со своей стороны создаются необходимые условия для развития роста кредитования реального сектора, — говорится в докладе главы Нацбанка.

    Он отметил, что по поручению Главы государства совместно с финансовым сектором реализуется ряд важных законодательных инициатив, цель которых устранение барьеров, либерализация законодательства и повышение конкуренции.

    — Отдельное внимание будет уделяться созданию благоприятной регуляторной среды, развитию национальной и финансовой инфраструктуры и поддержке финансовых технологии. Также мы будем активно работать над выработкой оптимальной стратегии регулирования и стимулирования развития искусственного интеллекта на финансовом рынке. Экономический рост и устойчивое развитие страны через обеспечения доступности финансовых ресурсов — это наша совместная задача, — считает Тимур Сулейменов.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Бизнес Предпринимательство и власть Финансы и бюджет
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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