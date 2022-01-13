Тимур Сулейменов назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 13 января 2022 года
№ 766
Сулейменов Тимур Муратович
Родился 5 апреля 1978 года.
В 2000 году окончил Павлодарский Государственный Университет им. С.Торайгырова по специальности «экономика и менеджмент в социальной сфере». В 2006 году Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова по специальности «правоведение».
В 2002 - Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», Магистр бизнеса со специализацией «Финансы».
Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.
1999-2000 годы - экономист-менеджер семейной врачебной амбулатории №3 г. Павлодара.
2002-2006 гг.- главного консультанта аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» г. Алматы.
С 2006 по 2009 гг. - директор департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз».
С 2009 по 2010 гг. - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2010 по 2012 гг. - вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
2012-2016 гг. - член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.
2016-2019 гг. - министр национальной экономики Республики Казахстан.
С 31 марта 2017 года избран членом совета директоров национального холдинга «КазАгро».
Февраль-март 2019 г. - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.
Март-июль 2019 г. помощник Президента Республики Казахстан.
22 июля 2019 г. Указом Главы государства назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Награжден орденом «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін» и другими медалями.
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