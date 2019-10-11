Тимур Кулибаев заявил о снижении давления на бизнес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национальной палаты предпринимателей РК Тимур Кулибаев рассказал о развитии бизнеса в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При непосредственной поддержке Генеральной прокуратуры совместно решаются конкретные проблемы бизнеса, вырабатываются системные меры по развитию предпринимательской среды. Эффективным инструментом стала работа советов по защите бизнеса и противодействию коррупции. Мы на основе анализа обращений предпринимателей приняли решения по ряду системных вопросов – их у нас было 619, мы совместными усилиями сократили их количество на 80%. В регионах у нас тоже есть проблемные вопросы, мы их систематизировали, работаем с акиматами, практически половина вопросов уже снята», - сказал Тимур Кулибаев на IV Форуме по защите бизнеса.

По его словам, в этом году реализовано уже 90 совместных мероприятий.

«Бизнес ощутил реальную помощь, когда в 3,5 раза сократили количество разрешений и уведомлений. Их было 1115, а стало 315, сокращено на 72%. В итоге давление на бизнес значительно снизилось. На 20% сокращены контрольные функции (исключены 114 сфер из 540), сроки проверок сокращены в 2 раза (с 30 до 15 дней). На 30% стало меньше самих проверок (не более 70 тысяч)», - отметил Тимур Кулибаев.

Кроме того, как заявил спикер, системная работа по гуманизации уголовного законодательства также дала свой эффект.

«В результате в 5 раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики (с 8170 дел в 2015 году до 1618 – в 2017 году). Если говорить простым языком, то за 3 года реформ (2016-2018 годы) более 20 000 бизнесменов остались в экономическом обороте, сохранили свои предприятия, и соответственно, рабочие места. Также хотелось бы выразить благодарность Кайрату Пернешовичу (Кожамжарову). Совместно с Минюстом кардинально пересмотрено административное законодательство. В отношении бизнеса изменены 80% статей. Штрафы снижены на 30%, стала возможной оплата с 50%-ной скидкой. Введен институт профилактического контроля, в 52 статьях введено предупреждение», - заключил Т. Кулибаев.