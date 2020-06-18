Тимур Кулибаев рассказал Президенту о состоянии предпринимательства после режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу в режиме видеосвязи с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром Кулибаевым. Глава НПП «Атамекен» рассказал о состоянии предпринимательства после режима чрезвычайного положения и карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Тимур Кулибаев сообщил о предварительных итогах серии рабочих встреч по обсуждению проблемных вопросов пострадавших отраслей бизнеса. В совместных встречах с бизнес-сообществом, инициированных НПП «Атамекен», приняли участие Премьер-Министр, члены Правительства, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

Глава государства также заслушал информацию об итогах опросов предпринимательства по вопросам занятости и принимаемых мер поддержки, в которых приняло участие порядка 65 тысяч субъектов бизнеса. Кроме того, Президент Казахстана был ознакомлен с предложением о создании единого ситуационного центра по вопросам занятости с участием Правительства, местных исполнительных органов и НПП «Атамекен».