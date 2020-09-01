Тимур Джумурбаев: Послание Президента стало уверенным ответом на вызовы 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный месседж Главы государства - экономика и государственное управление должны сохранять приоритетность социальной направленности на повышение благосостояния казахстанцев. Так считает член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Республиканской молодежной организации «Жарасым» Тимур Джумурбаев, передает МИА «Казинформ».

«Важным является факт усиления национальной экономики через поддержку отечественных производителей и перспективных инновационных проектов. Сейчас важно создать эффективные условия для полноценного охвата внутреннего рынка. Для этого Касым-Жомарт Токаев озвучил меры поддержки производителей, среди которых создание единого закона в сфере государственных закупок, по которому казахстанское содержание должно стать одним из определяющих факторов данного процесса.

Президент озвучил семь основных направлений нового экономического курса, среди которых первое место занял принцип справедливого распределения благ и обязанностей граждан. Считаю правильным решением во главу угла поставить жилищный вопрос, так как зачастую именно отсутствие жилья является важной проблемой для молодых казахстанцев, а также еще два важных тезиса - пересмотр кредитной политики и правовой грамотности населения», - отметил он.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции стала испытанием для экономик всех стран. С наибольшими трудностями столкнулся малый и средний бизнес. Для этого Глава государства озвучил расширенный пакет мер по поддержке отечественного бизнеса, среди которых ревизия налогового законодательства.

Сегодня предприниматели платят порядка 40 разных налогов, для этого будут пересмотрены система и механизм налоговой политики, в том числе будет рассмотрена возможность дифференциации налоговых ставок. Подобные меры создают новые возможности для молодых и начинающих предпринимателей. Развитие деловой активности молодежи стимулирует обучение предпринимательству со школьного возраста, поэтому в ближайшем будущем станет возможным появление качественно новой группы молодых предпринимателей.

«Большое внимание уделено развитию сельской местности и моногородов. В маленьких городах и населенных пунктах молодежь сталкивается с дефицитом информации о принимаемых мерах по поддержке молодежных инициатив, поэтому формируется представление об отсутствии работы в этом направлении. Глава государства отметил, что нужно создать новые условия для развития отдаленных населенных пунктов с привлечением градообразующих предприятий. Уверен, что это решение позволит запустить механизм развития региональных образовательных центров, в том числе университетов и колледжей, расположенных в небольших городах.

Также, думаю, будут созданы новые возможности для реализации молодежных проектов», - отметил Тимур Джумурбаев.

«Для повсеместной поддержки системы образования важным решением стало увеличение заработной платы преподавателям, потому что учителя принимают большое участие в формировании молодежи. Также поставлена задача 100% охвата детей дошкольным образованием и продолжение работы по контролю деятельности высших учебных заведений для предотвращения фактов продажи дипломов. – подчеркнул он. - В целом Президент отметил, что нынешняя ситуация в мире полностью изменила международную повестку. Экономика должна быть приспособлена для обеспечения социальных обязательств для населения. Для разработки последующих предложений по реформированию основных сфер жизни общества будет создано Агентство по стратегическому планированию и реформам».